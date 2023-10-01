Вживають не лише алкоголь, а й наркотики: Штупун розповів про окопні "розваги" росіян

Полковник Олександр Штупун повідомив про непоодинокі випадки пияцтва та наркоманії серед російських окупантів. Ба більше, загарбники вживають наркотики та алкоголь навіть на передовій.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про низький рівень дисципліни в російській армії. Подробицями він поділився в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Як "розважаються" загарбники

Штупун припустив, що росіяни можуть спробувати якось насолити ЗСУ 1 жовтня. Адже сьогодні наша держава відзначає День захисників і захисниць України.

Ворог намагається йти вперед. Мабуть, думає, що наші воїни якось святкують або вживають алкоголь, як це робить російська армія,

– зауважив Штупун.

Він заявив, окупанти розпивають алкоголь прямо в окопах на передовій. Також, за даними розвідки, загарбники вживають на фронті наркотики, у тому числі важкі. За словами речника, вживання наркотичних речовин є досить популярним заняттям серед російських військових.

Російські окупанти "сидять" на наркотиках