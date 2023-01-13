Про це свідчать перехоплені розмови окупантів, які опинилися у розпорядженні Головного управління розвідки.

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Один з окупантів хвалився дружині, що накурився до галюцинацій.

Валя, ти не повіриш, мої довб**би пообкурювалися вчора, вони очі в ні**я, якісь кролики-зайчики,

– розповів жінці окупант.

Під час розмови з подругою вона розповіла, що її чоловік відтягував військових, що перебували в наркотичному сп'янінні, від позицій українських захисників.

До того ж жінка повідомила подрузі, що її чоловіка шахтаря й самого покарали за вживання наркотичних речовин, проте як саме покарали вона не уточнює.

"Він же ширнувся, бл**ь, і його певно покарали... він же не штурмовик, він шахтар", – пояснила росіянка.

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Додамо, що за оновленими російськими внутрішніми правилами, що були направлені на боротьбу з пияцтвом, відтепер за алкогольне сп'яніння чи запах перегару є наказ розстрілювати на місці.

Міністр оборони Олексій Резніков також повідомляв, що на початку січня російська влада планує закрити кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації.