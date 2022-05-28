Насилуют даже своих: россиянка рассказала, как 15 солдат издевались над девушкой под Белгородом

Российские военные начали совершать циничные массовые зверства даже на своей территории. Так, в Белгородской области, которая граничит с Украиной и является своеобразным перевалочным пунктом для оккупантов, значительно участились случаи изнасилований.

Оккупанты массово насилуют российских женщин в Белгородской области

Об этом стало известно из очередного перехвата телефонного разговора захватчика с находящейся в Белгороде женой, работающей в правоохранительных органах России. Запись их разговора была опубликована Службой безопасности Украины.

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Она рассказала, что в местной прокуратуре сейчас очень много заявлений об изнасиловании. Подавляющее большинство пострадавших из области. "На территории Валуйки, Уразово, Вейделовка", – уточнила россиянка в ответ на удивление своего мужа.

Как пояснила женщина, возникновение массовых случаев изнасилований связывают с прибытием на ротацию в Белгород и область российских солдат из других регионов России. "Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия", – сказала она.

По словам жены оккупанта, военные купили машин, останавливаются возле девушек и предлагают им "покататься". В частности, мать женщины видела, как свою компанию солдаты предлагали даже 12-летним.

Другая рассказанная ею история просто шокирует жестокостью. Как уверяет россиянка, в Вейделовке девушка познакомилась с военным, и он позвал погулять. Однако прогулка обернулась для нее изнасилованием 15 солдатами.

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Послушав рассказы жены, россиянин заволновался за нее и приказал не выходить из дома в темное время суток. Женщина возразила ему, мол, в самом Белгороде военных нет. Однако оккупант сказал, что его "собратья" могут ходить и в гражданской одежде.

Никаких бровей, ничего нах*й, ни ногтей. Сиди дома. Дом, работа. В темное время никуда не выходи,

– сказал жене оккупант.

Перехват разговора оккупанта с женой об изнасиловании в Белгородской области: смотрите видео

Что ж, это еще раз убеждает нас в том, что у врага нет ничего святого. От собственных "героев" и "защитников" уже страдают и русские женщины.

Интересно, что на такую тенденцию скажет женщина по перехвату СБУ, призывающая своего мужа насиловать украинок?

– метко отметили в СБУ.

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