Спартак Суббота объяснил, насколько уместен позитив во время войны

Война оказала существенное влияние на эмоциональное состояние украинцев. Многие в тылу запрещают себе радоваться и даже шутить, ведь считают, что это – неуместно.

Однако такой подход не приносит пользы и только усугубляет ситуацию. Об этом 24 каналу рассказал психотерапевт Спартак Суббота.

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Почему полезно мыслить положительно во время войны

По его словам, научно доказано, что преодолевать препятствия и трудности гораздо легче, когда человек положительно настроен. Это связано с биологическими процессами. Ведь когда у человека нет депрессивных настроений, организм работает лучше.

В то же время когда человек отрицательно настроен, это оказывает существенное влияние на состояние организма.

Есть большое количество исследований, свидетельствующих о том, что при депрессивных состояниях ухудшаются когнитивные навыки. То есть человек хуже думает и может принимать неправильные решения.

Также ухудшается качество сна и питания.

Как отметил Суббота, все это существенно отражается на качестве жизни.

У нас значительно ухудшается жизнь, если мы реагируем на все очень негативно. Поэтому реагировать на трудности через призму более положительного эмоционального состояния – это как минимум полезно. А как максимум – это будет помогать другим людям тоже реагировать на трудности более позитивно,

– подчеркнул психотерапевт.

Как следует реагировать на проблемы

Он добавил, что сейчас идет война и мы живем в сложные времена. Однако оттого, что мы будем постоянно реагировать на проблемы негативно, они скорее не решатся.

Как побороть тревожность: советы психологи

По словам психотерапевта, следует ориентироваться на позицию стоицизма, в которой есть дихотомия контроля. Все явления и вещи в нашей жизни можно разделить на 2 категории.

Первая категория – та, в которой мы можем что-то изменить.

Вторая – те ситуации и явления, на которые мы не можем повлиять.

Согласно тому, к какой категории относится проблема, нужно правильно на нее отреагировать.

Спартак Суббота Психотерапевт То, на что мы не можем повлиять, мы принимаем так, как оно есть. А то, что мы можем изменить – например, наши мысли, настроение, поведение – мы меняем. Если мы не можем здесь и сейчас завершить войну, мы можем принять это как факт. А дальше – менять то, что в нашей власти: эмоции, мысли, донаты, наша забота о близких.

Суббота добавил, что не нужно впадать в деморализацию, а наоборот нужно работать над поднятием настроения.

Синдром отложенной жизни

Многие украинцы с началом полномасштабного вторжения России в Украину начали запрещать себе многое, считая, что делать это сейчас неуместно. Люди отказываются от отпуска или празднования Дня рождения, или даже не могут позволить себе выйти в кафе.

Спартак Суббота Психотерапевт Это синдром отложенной жизни. Мол, я начну жить, когда кончится война. Но ведь проблема в том, что пока вы не живете, вы выгораете, устаете. А вдобавок можете получить целый ряд проблем, таких как депрессивные состояния, тревожные расстройства. Качество вашей жизни не улучшится.

Украинцы помогают экономике, позволяя себе радости жизни

По словам психотерапевта, такую позицию можно было бы понять, если бы наши страдания в повседневной жизни улучшали ситуацию на фронте.

Однако эти эмоции не обладают никакой производительностью. А вы – часть общества, Украины, нации. Если вся наша нация будет постоянно тосковать и не будет никак помогать себе и другим, то за что мы будем воевать?

– отметил Суббота.

Он добавил, что когда украинцы что-то покупают и пользуются благами цивилизации, это положительно влияет на экономику страны. Ведь с каждой покупки или похода в кафе платится налог.

Как военные относятся к тому, что люди в тылу отказывают себе во многом

Кроме того, по словам Субботы, военные на фронте не понимают, как люди, находясь под защитой ВСУ, постоянно тоскуют и чувствуют себя несчастными.

Наши ребята защищают нас именно для того, чтобы мы могли жить нормальной, качественной жизнью. А получается, мы обесцениваем их работу. Ведь люди там рискуют и жертвуют чем-то. А то, что мы не живем качественной жизнью, вообще никак им не помогает,

– подчеркнул психотерапевт.

Он добавил, что бывают и другие случаи. Некоторые военные, которые возвращаются с фронта, в шоке от того, что в тылу продолжается жизнь, люди продолжают ходить по магазинам и кафе. Однако, как подчеркнул Суббота, подобная позиция встречается редко.

Как действовать, если у близкого человека ПТСР

"Намного чаще как раз наоборот. Я общаюсь со своими знакомыми, работающими в разных структурах. Они не понимают, почему гражданское население должно отказывать себе в нормальной жизни. Они задают вопрос: "А зачем я тогда там мерзну и рискую своей жизнью? Чтобы вы здесь плохо жили?" – отметил психотерапевт.

"Сильные ограничения не повышают шансы нашей победы"

Он добавил, что реагировать на веселье во время войны, конечно, можно по-разному.

Но факт остается фактом: полностью ограничить себя в качестве жизни – это не полезно. Это не увеличивает шансы нашей победы. А мы должны думать о том, что что-то должно быть полезно. Наши страдания, пока мы находимся в комфорте, не улучшают положение дел на фронте,

– подчеркнул психотерапевт.

Как отметил Суббота, часто возникает ситуация, когда военные сталкиваются с тем, что их близкие отказываются от обычных вещей.

"Состояние этих военных на фронте тоже ухудшается. Они ведь волнуются не только о том, что должны на передовой воевать. А еще и начинают переживать из-за того, что у них, например, жена не идет к стоматологу, потому что думает, что она не имеет право лечиться", – рассказал психотерапевт.

Он добавил, что дискуссии по поводу того, какой должна быть жизнь в тылу, не объединяют, а только ссорят украинцев между собой.

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