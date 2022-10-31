Сейчас в стране фиксируется больше всего случаев психологических расстройств по адаптации в пространстве. Об этом 24 каналу рассказал психотерапевт Спартак Суббота.

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Эксперт отметил, что в Украине сегодня большое количество инициатив направлено на то, чтобы была превенция психических расстройств, связанных с войной, в частности расстройств по адаптации и постравматического стрессового расстройства.

Сейчас уже сделали такой бонус для украинцев – все психологи, имеющие клиническую базу и квалификацию, могут работать в больницах. Это очень полезно, так как уже начинается помощь, лечение и оказание психологической поддержки тем, кто в ней нуждается и будет нуждаться остро после войны,

– объяснил специалист.

По его словам, сейчас серьезных проблем с ПТСР в стране нет, но есть расстройства адаптации, что, однако, можно побороть со временем.

"Наша нация будет здоровее после войны, чем россияне до войны. У нас возрастет стрессоустойчивость, потому что мы больше сталкиваемся с проблемами и можем их бороться", – добавил психотерапевт.

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Он указал, что у людей есть три стадии адаптационного синдрома , и если украинцы "нормально пройдут" вторую стадию и адаптируются, а именно стадию сопротивления , то "далее будет уже гораздо легче".

"Люди будут не так уязвимы. Сейчас они не так боятся и адаптировались. Украинцы в целом стали патриотичнее в очень хорошем смысле, более готовы кого-то поддержать, терпеливее и менее конфликтны. Мы становимся как нация еще лучше. Проблемы будут, но не надо все "катастрофизировать" ", – резюмировал Суббота.

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