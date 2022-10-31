Наразі в країні фіксується найбільше випадків психологічних розладів щодо адаптації у просторі. Про це 24 каналу розповів психотерапевт Спартак Суббота.

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Експерт зазначив, що в Україні на сьогодні велика кількість ініціатив направлена на те, щоб була превенція психічних розладів, пов'язаних з війною, зокрема розладів з адаптації та постравматичного стресового розладу.

Зараз вже зробили такий бонус для українців – всі психологи, які мають клінічну базу та кваліфікацію, можуть працювати у лікарнях. Це дуже корисно, позаяк вже починається допомога, лікування та надання психологічної підтримки тим, хто її потребує і потребуватиме гостро після війни,

– пояснив фахівець.

За його словами, наразі серйозних проблем з ПТСР у країні немає, але є розлади адаптації, що, однак, можна побороти з часом.

"Наша нація буде здоровішою після війни, ніж росіяни до війни. У нас зросте стресостійкість, тому що ми більше стикаємося з проблемами й можемо їх бороти", – додав психотерапевт.

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Він вказав, що у людей є три стадії адаптаційного синдрому і якщо українці "нормально пройдуть" другу стадію й адаптуються, а саме стадію опору, то "далі буде вже значно легше".

"Люди будуть не такі вразливі. Зараз вони не так бояться й адаптувалися. Українці загалом стали патріотичнішими в дуже доброму сенсі, більш готовими когось підтримати, терплячішими та менш конфліктними. Ми стаємо як нація ще кращими. Проблеми будуть, але не треба все "катастрофізувати", – резюмував Суббота.

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