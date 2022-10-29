Якщо людина має ознаки елементів посттравматичного стресового розладу (ПТСР), їй рекомендують використовувати різні техніки, зокрема – техніку заземлення. Про це 24 каналу сказав психотерапевт Спартак Суббота.

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За словами Субботи, ця техніка передбачає те, що людина має щось робити та зберігати зв'язок з реальністю. Наприклад, виконувати певні речі, працювати на роботі, допомагати близьким, спілкуватися з колегами, навчатися тощо.

Мати нормальне життя – це один з елементів заземлення, який є важливим для того, щоб не втратити здоровий глузд,

– наголосив він.

Українці – надпотужна нація

Суббота не погоджується з тезою фахівців про те, що в нас буде нація ПТСР. Він переконаний, що такого у нас не буде, тому що:

По-перше, ще у нас немає проблем з ПТСР, є лише проблеми з розладами адаптації;

По-друге, не факт, що ці проблеми будуть. "Лише до 20% людей, які беруть участь в активних бойових діях, мають ПТСР. Це не так страшно, як люди собі думають. Так, це доволі багато, але це саме ті люди, які найбільш гостро переживають ці стани", – відзначив Суббота.

По-третє, наразі функціонує дуже багато ініціатив – і грантових, і на добровольчих засадах, і на державному рівні. "Психологи опікуються іншими людьми й намагаються дати певну акредитацію та навчити людей працювати з ПТСР", – зауважив психотерапевт.

Як стверджує Суббота, коли ми стикнемося з цією проблемами, ми її задушимо ще на початках. З цим ми зможемо впоратися ще до того, як ми зможемо відчути наслідки ПТСР. Тому що зараз жодна країна у світі, навіть США, не має таких показників по емоційній витривалості стосовно воєнних дій та криз.

Україна – найстійкіша країна, а українці – найстійкіші люди. Це найсильніша нація у психологічному плані. Ми переживаємо від понеділка до понеділка бомбардування, але люди вже не стільки бояться, скільки вони злі. Це вже інший етап. Люди вже адаптувались, вони вже стають більш агресивними – у позитивному плані,

– зауважує психотерапевт.

Зокрема, українці починають більше заробляти. "Усі думали, що донати зменшаться. Ні. Зараз люди починають донатити на помсту", – акцентував він.

Сьогодні українці, запевняє Суббота, є найвмотивованішими людьми на планеті Земля.

Тому такі проблеми, як ПТСР, проблеми, які пов'язані з панікою, українцям світять набагато менше, ніж тим, хто в майбутньому захоче конфліктувати з такою нацією, яка пережила такі проблеми, як українці. Це найпотужніші люди. Вони дивляться проблемам в очі й вирішують їх, а не тікають від них,

– зазначив психотерапевт.

Впродовж 8 місяців наші люди працюють на благо України – кожен на своєму фронті. І саме це допомагає пережити складні часи значно краще.

"Я бачу, що людина, яка займається хірургією, вона оперує. Я бачу, що людина, яка займається юриспруденцією, вона продовжує якісь справи", – розповідає Спартак Суббота.

Важливо, що в українців є сенс продовжувати боротися. Ми розуміємо, для чого це робимо.

"А росіяни не розуміють, чому вони помирають. Вони не кажуть, що їхня влада погана, адже відправляє їх помирати. Вони кажуть: "Нечесно, що ми помираємо, бо ми хотіли дивитися на цю війну по телевізору", – наголошує психотерапевт. Вони не розуміють, що таке війна, тому що ніколи з нею не стикалася. Натомість сучасні українці добре знайомі з цим явищем вже 8 років.

Українці усе подолають без проблем. Ми дуже швидко адаптуємося, і після цього нас будуть дуже сильно поважати як націю, тому що ми дуже сильні,

– переконаний Суббота.

Жити нормальним життям – нормально

Суббота переконаний, що українці мають мати нормальне життя, інакше ми постійно будемо у терплячій позиції. Ми будемо нацією, яка постійно жаліється на те, що у нас все складно. Люди мають відпочивати не лише тоді, коли добре.

Якщо ми не будемо відпочивати, в нас не буде нормального режиму дня та відпочинку, якщо ми не будемо мати якусь рекреацію після роботи, якщо в нас не буде відпусток – ми не зможемо бути ефективними на роботі. Це означає, що ми не будемо ефективною ланкою соціального плану, яка допомагає боротися проти окупанта,

– пояснює Суббота.

Комфорт є дуже важливим для високої продуктивності. "Росіянам дуже дискомфортно воювати, в них базові потреби не задоволені – в них немає навіть одягу, вони шкарпетки змушені красти. Це взагалі нонсенс. А наші люди мають краще забезпечення", – зазначив Суббота.

На переконання Субботи, українці мають бути активними членами соціуму – тоді наше суспільство складатиметься зі здорових людей, які можуть захищати нашу землю.

"Так, у нас зараз війна, ми маємо це враховувати. Але це не означає, що ми маємо скласти руки, сісти й постійно жалітися. Це росіяни люди, які постійно жаліються. Ми люди, які маємо щось робити, ми маємо якось адаптуватися", – сказав Суббота.

Окрім того, психотерапевт порадив звернутися до стоїцизму. "Якщо я не можу змінити ситуацію тут і зараз, я можу змінити своє ставлення. Наприклад, завтра я можу стати більш продуктивним. Як це зробити? Попіклуватися про себе сьогоднішнього, тому що я – одиниця нації. З таких людей створюється великий національний пласт", – відзначає психотерапевт.

Вигорання й небажання дбати про себе – це синдром відкладеного життя. Не варто планувати піклуватися про себе тоді, коли закінчиться війна.

Піклуйся про себе зараз, тому що "потім" може не настати",

– наголосив Суббота.

Це потрібно робити, зокрема, для того, щоб допомогти нашим військовим боронити Україну. Психотерапевт підкреслює, що вони ризикують та помирають не для того, щоб ми скиглили та страждали.

"Це як донести до людини, яка на фронті, що зараз хтось сидить вдома і не дозволяє собі відпочити через те, що вона воює на фронті. Він скаже тоді: "А навіщо я тут воюю, якщо вона сидить вдома і не отримує ніякого задоволення? Я роблю це для того, щоб люди могли жити нормальне життя там, де це можливо", – підсумував Спартак Суббота.

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