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П'ять вправ, які можна виконувати за хвилину

Американський психолог, професор університету Рутгерса Моріс Еліас розповів про 8 практик, які можна застосовувати навіть під час уроків. Це займе лише хвилину.

Тиша

Цю вправу школяр справді може виконувати під час уроку. Це допоможе дитині відділити метушню до уроку, заспокоїтися, налаштуватися на навчання. У початковій школі досить 15 секунд, у старших – 30 секунд. При цьому поступово збільшуйте час.

Слухання

Подзвоніть у дзвіночок, подуйте у сопілку або ввімкніть аудіо з єдиним довгим звуком: арфи, скрипки, запис вітру. Попросіть учнів послухати та підняти руки, коли перестануть чути звук. Це допоможе їм сконцентрувати увагу на слуханні. Коли всі будуть згодні, що звук припинився, встановіть таймер на одну хвилину. Діти мають не лише сидіти у тиші, а й прислухатися до будь-яких звуків. Після завершення вправи школярі повинні поділитися почутим.

Подяка

Якщо є трохи часу, школярі початкових класів можуть обговорити, що хорошого сталося і кому за це дякувати. У 5 – 11 класах можна обмінятися думками у парах або групах.

Життєві питання

Зачитайте або напишіть запитання. Але воно має заспокоювати та налаштовувати на позитив. Поміркувати над запитанням треба хвилину.

Приклади запитань для початкових класів:

Яка пісня тебе заспокоює?

Як творчість може допомогти, коли ти хвилюєшся?

Чи допомагає тобі, коли важко на душі, згадувати найкращий день у твоєму житті?

Згадай про випадок, коли ти боявся, але нічого поганого не трапилося?

Чого б ти попросив у чарівника?

Приклади питань для 5 – 11 класів:

Що б ти сказав, якби був тележурналістом та після новин міг додати щось, щоб налаштувати людей на оптимістичне бачення майбутнього?

Які ти знаєш ефективні способи зняти стрес?

Як би ти схарактеризував себе: ідеаліст, мрійник, песиміст, оптиміст, реаліст?

Що допомагає тобі почуватися у безпеці?

Яку людину ти вважаєш стійкою та чого можна навчитися у неї?

Підсумки

Висновки дня, усвідомлення отриманого досвіду заспокійливо впливають на дітей.

Ось сім фраз, якими можна завершити урок:

Що я дізнався сьогодні?

Що було найцікавішим?

У який момент мені було найкраще?

Що із цього дня я запам'ятаю?

Що я планую зробити завтра?