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Пять упражнений, которые можно выполнять за минуту

Американский психолог, профессор университета Рутгерса Морис Элиас рассказал о 8 практиках, которые можно применять даже на уроках. Это займет всего минуту.

  • Тишина

Это упражнение школьник действительно может выполнять на уроке. Это поможет ребенку отделить суету до урока, успокоиться, настроиться на обучение. В начальной школе достаточно 15 секунд, у старших – 30 секунд. При этом постепенно увеличивайте время.

  • Слушание

Позвоните в колокольчик, подуйте в свирель или включите аудио с единственным длинным звуком: арфы, скрипки, запись ветра. Попросите учеников послушать и поднять руки, когда перестанут слышать звук. Это поможет им сконцентрировать внимание на слушании. Когда все согласны, что звук прекратился, установите таймер на одну минуту. Дети должны не только сидеть в тишине, но и прислушиваться к любым звукам. После завершения упражнения школьники должны поделиться услышанным.

  • Благодарность

Если есть немного времени, школьники начальных классов могут обсудить, что хорошего произошло и кого за это благодарить. В 5 – 11 классах можно обменяться мнениями в парах или группах.

  • Жизненные вопросы

Прочитайте или напишите вопрос. Но он должен успокаивать и настраивать на позитив. Поразмышлять над вопросом нужно минуту.

Примеры вопросов для начальных классов:

  • Какая песня тебя успокаивает?
  • Как творчество может помочь, когда ты волнуешься?
  • Помогает ли тебе, когда тяжело на душе, вспоминать лучший день в твоей жизни?
  • Вспомни случай, когда ты боялся, но ничего плохого не случилось?
  • Что бы ты попросил у волшебника?

Примеры вопросов для 5 – 11 классов:

  • Что бы ты сказал, будь тележурналистом и после новостей мог добавить что-то, чтобы настроить людей на оптимистическое видение будущего?
  • Какие вы знаете эффективные способы снять стресс?
  • Как бы ты охарактеризовал себя: идеалист, мечтатель, пессимист, оптимист, реалист?
  • Что помогает тебе чувствовать себя в безопасности?
  • Какого человека ты считаешь стойким и чему можно научиться у него?

  • Итоги

Выводы дня, осознание полученного опыта успокаивающе влияют на детей.

Вот семь фраз, которыми можно завершить урок:

  • Что я узнал сегодня?
  • Что было самым интересным?
  • В какой момент мне было лучше?
  • Что с этого дня я запомню?
  • Что я планирую сделать завтра?

  • Три вдоха

Попросите учеников положить руку на грудь и сделать три глубоких вдоха через равные промежутки времени. Делайте их всякий раз, когда возникает сильное чувство беспокойства или напряжения.

  • Сканирование тела

Учите учеников сосредотачиваться на своем теле. Пусть мысленно "проверят" все мышцы: от ног до шеи и лица. Задание для детей: обратить внимание, когда и где в теле они испытывают напряжение. Если нашли зажимы, нужно попытаться расслабить соответствующую мышцу.

  • Придумайте "мантру"

Предложите ученикам придумать фразу, которая поможет сосредоточиться и сохранить оптимизм. Ребенок может вспоминать его, когда сталкивается с препятствиями. Можно записать ее на тетради или на наклейке и положить на видное место. Это могут быть следующие мантры:

  • "Я найду свое счастье";
  • "Проблемы проходят, и я буду наслаждаться благосостоянием";
  • "Меня любит и поддерживает много людей".