Самолеты Великобритании при поддержке США и НАТО патрулировали в течение 12 часов вблизи границы с Россией. Они получили не только разведывательную информацию, но и продемонстрировали мощный сигнал Кремлю. В то же время есть и более действенные меры по влиянию на Россию.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, объяснив, что такие сигналы России со стороны Запада должны быть системными и ежесуточными. Тогда это покажет России четкую позицию НАТО по контролю ситуации.

Какие меры со стороны НАТО и Украины действительно повлияют на Путина?

Маломуж отметил, что такие регулярные патрулирования границ России покажут, что западные страны мониторят любые военные учения, пуски и движения ракет, беспилотников, маршруты самолетов.

Если бы эти целеуказания передавались Украине, мы били бы по местам дислокации и ничего бы не летало бы по нашей территории и не долетало бы до Европы,

– подчеркнул генерал армии.

Сейчас такая модель еще не отработана, еще, по его словам, Украина не набрала такой потенциал, чтобы получать эту информацию от наших коллег в режиме онлайн и сразу сбивать вражеские цели.

Имеется в виду космическая разведка. Мы постоянно сотрудничали в этих сферах с Агентством национальной безопасности. Это колоссальная ресурсная машина мира, которая контролирует действия по подготовке любых систем. От любого взвода, если он даже использовал элементарную электронную систему до Владимира Путина – о чем он, условно говоря, говорит с начальником генштаба Валерием Герасимовым,

– объяснил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Тогда применяются и радиоэлектронная, и радиотехническая системы – а их более двух десятков. Эту информацию за сотые доли секунды могла бы получать Украина, в частности, четкие целеуказания. Но, по словам Маломужа, до этого еще не дошло. Это одна из систем большой модели уничтожения всех ударных групп России. Если Запад боится, то пусть предоставит нам информацию, то пусть предоставит Украине эту системную информацию.

"Относительно информации, которую собирали самолеты, кружившие вдоль российской границы, это – бред и прием еще с 1980-х годов, но он как мертвому припарка", – заметил он.

Обратите внимание! Недавно два самолета Королевских воздушных сил Великобритании при поддержке США патрулировали в течение 12 часов границу с Россией. А 9 октября самолет электронного наблюдения RC-135 Rivet Joint и морской патрульный самолет P-8A Poseidon отправились из Арктического региона и пролетели через Беларусь и Украину в сопровождении при поддержке американского самолета-заправщика KC-135. Лондон отметил, что это мероприятие было осуществлено после вторжений России в воздушное пространство стран НАТО.

В то же время нужно, по мнению генерала армии, уже перестать обсуждать антидроны, стену дронов. Необходимо привлечь системы, которые имеем для нанесения ударов по территории России, и тогда оттуда ничего не полетит в Украину. И в крайнем случае, если россияне попытаются запустить что-то с территории Беларуси, то нужно суметь сбить это оружие на подлете к нашей стране.

Но это уже системные модели и со стороны Украины, и со стороны Европы. Нужно тотально сбивать все, что только летит – самолеты, дроны, ракеты. Лучше до того, как они вылетели. Тогда это будет конкретный сигнал,

– отметил Николай Маломуж.

Странам НАТО нужно собраться в соответствии со статьей 5 Альянса и предупредить, что будем вместе с Украиной сбивать все подряд. Тогда Путин это воспримет, по мнению экс-руководителя Службы внешней разведки, как реальные действия и очень задумается. Так же как он нервно отреагировал на возможность получения Украиной американских ракет Tomahawk.

