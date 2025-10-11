Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Это произошло на фоне недавних вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство Альянса.

Что известно о миссии НАТО возле России?

В субботу, 11 октября, Великобритания сообщила, что в начале недели два ее самолета выполнили 12-часовую миссию по патрулированию границы России.

Это не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности наших вооруженных сил, но и отправляет мощный сигнал о единстве НАТО Путину и нашим врагам,

– отметил министр обороны Великобритании Джон Гили.

К слову, в четверг, 9 октября, самолет электронного наблюдения RC-135 Rivet Joint и морской патрульный самолет P-8A Poseidon вылетели из Арктического региона, мимо Беларуси и Украины, при поддержке американского самолета-заправщика KC-135, пишет Reuters.

Великобритания заявила, что операцию провели после вторжений России в воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши, Румынии и Эстонии.

Напомним, ранее в октябре лидеры ЕС поддержали планы по усилению обороны блока против российских беспилотников.

Эксклюзивно для 24 Канала инциденты прокомментировали военные и эксперты. По мнению офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, НАТО не хватает храбрости, чтобы дать достойный отпор России. Он также вспомнил, когда в ноябре 2015 года Турция сбила российский бомбардировщик Су-24.

Как Россия нарушала воздушное пространство НАТО?