Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Это произошло на фоне недавних вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство Альянса.
Смотрите также Китайские спутники над Украиной во время ракетных ударов: как Китай помогает России разведданными из космоса
Что известно о миссии НАТО возле России?
В субботу, 11 октября, Великобритания сообщила, что в начале недели два ее самолета выполнили 12-часовую миссию по патрулированию границы России.
Это не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности наших вооруженных сил, но и отправляет мощный сигнал о единстве НАТО Путину и нашим врагам,
– отметил министр обороны Великобритании Джон Гили.
К слову, в четверг, 9 октября, самолет электронного наблюдения RC-135 Rivet Joint и морской патрульный самолет P-8A Poseidon вылетели из Арктического региона, мимо Беларуси и Украины, при поддержке американского самолета-заправщика KC-135, пишет Reuters.
Великобритания заявила, что операцию провели после вторжений России в воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши, Румынии и Эстонии.
Напомним, ранее в октябре лидеры ЕС поддержали планы по усилению обороны блока против российских беспилотников.
Эксклюзивно для 24 Канала инциденты прокомментировали военные и эксперты. По мнению офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, НАТО не хватает храбрости, чтобы дать достойный отпор России. Он также вспомнил, когда в ноябре 2015 года Турция сбила российский бомбардировщик Су-24.
Как Россия нарушала воздушное пространство НАТО?
- В ночь на 10 сентября во время атаки на Украину российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.
- Вечером 13 сентября российский беспилотник провел около 50 минут в воздушном пространстве Румынии.
- Утром 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.
- Также неизвестные дроны неоднократно фиксировали в Дании, в частности над военными объектами.