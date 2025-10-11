Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Це сталося на тлі нещодавніх вторгнень російських безпілотників і літаків у повітряний простір Альянсу.

Дивіться також Китайські супутники над Україною під час ракетних ударів: як Китай допомагає Росії розвідданими з космосу

Що відомо про місію НАТО біля Росії?

У суботу, 11 жовтня, Велика Британія повідомила, що на початку тижня два її літаки виконали 12-годинну місію з патрулювання кордону Росії.

Це не лише надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності наших збройних сил, але й відправляє потужний сигнал про єдність НАТО Путіну та нашим ворогам,

– зауважив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

До слова, у четвер, 9 жовтня, літак електронного спостереження RC-135 Rivet Joint і морський патрульний літак P-8A Poseidon вилетіли з Арктичного регіону, повз Білорусь і Україну, за підтримки американського літака-заправника KC-135, пише Reuters.

Велика Британія заявила, що операцію провели після вторгнень Росії в повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі, Румунії та Естонії.

Нагадаємо, раніше в жовтні лідери ЄС підтримали плани щодо посилення оборони блоку проти російських безпілотників.

Ексклюзивно для 24 Каналу інциденти прокоментували військові та експерти. На думку офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, НАТО бракує хоробрості, аби дати гідну відсіч Росії. Він також пригадав, коли в листопаді 2015 року Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24.

Як Росія порушувала повітряний простір НАТО?