Впервые от распада СССР: на саммите НАТО были утверждены детальные планы обороны

Участники саммита НАТО в Вильнюсе утвердили подробные планы обороны. Они четко разделены по зонам.

Впервые после распада Советского Союза НАТО политически одобрило планы, обеспечивающие коллективную военную защиту Альянса от большого нападения со стороны такого государства как Россия. Их лично составлял генерал Кристофер Каволи – верховный главнокомандующий союзниками в Европе и командующий американскими войсками в Европе.

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Планы охватывают 3 основные зоны ответственности НАТО

В общем, первоочередная задача этих планов, как и идеология НАТО в целом, состоит в том, чтобы защитить страны-члены Альянса. Для эффективной защиты планы обороны разделили на 3 региональных зоны:

Северная территория альянса, включая Арктику;

Центральный регион, включая страны Балтии и восточный фланг ближе к России;

Юго-восток включая Средиземное и Черное моря.

Сообщается, что планы предназначены для защиты как от военного противника, такого как Россия, так и от терроризма, который беспокоит многих союзников, включая Турцию. Ведь в течение многих лет Североатлантический союз сосредотачивал внимание на конфликтах вне Европы, таких как Афганистан и надеялся улучшить отношения с Россией.

Что известно о новых планах обороны Североатлантического союза

В первую очередь планы направлены на то, чтобы силы НАТО находились в готовности. И чтобы до 300 тысяч военнослужащих НАТО могли быть развернуты в течение 30 дней, если это необходимо. Причем некоторые из них будут доступны в течение трех дней, а другие в течение 10 дней.

В этих планах изложены задачи каждой страны-участницы с указанием конкретных областей защиты, с которыми союзниками будут работать и какое оборудование использовать. Также расписано, что страны должны делать с учетом географии этих регионов для сдерживания и защиты во всех сферах: в космосе, в киберпространстве, на суше, в море и в воздухе.

Чтобы воплотить планы в жизнь, странам-членам понадобятся время и деньги. Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, считает, что "на это уйдет немало лет".