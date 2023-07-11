Вперше від розпаду СРСР: на саміті НАТО затвердили детальні плани оборони

Учасники саміту НАТО у Вільнюсі затвердили докладні плани оборони. Вони чітко розділені за зонами.

Вперше після розпаду Радянського Союзу НАТО політично схвалило плани, які мають забезпечити колективний військовий захист Альянсу від великого нападу з боку такої держави, як Росія. Їх особисто складав генерал Крістофер Каволі – верховний головнокомандувач союзників у Європі та командувач американських військ у Європі.

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Плани охоплюють 3 основні зони відповідальності НАТО

Загалом першочергове завдання цих планів, які і ідеології НАТО в цілому, полягає в тому, щоб захистити країни-члени Альянсу. Для ефективного захисту плани оборони розділили на 3 регіональні зони:

Північна територія альянсу, включаючи Арктику;

Центральний регіон, включаючи країни Балтії та східний фланг ближче до Росії;

Південний схід включаючи Середземне та Чорне моря.

Повідомляється, що плани призначені для захисту як від військового супротивника, такого як Росія, так і від тероризму, який непокоїть багатьох союзників, зокрема Туреччину. Адже впродовж багатьох років Альянс зосереджував увагу на конфліктах за межами Європи, таких як Афганістан й сподівався покращити відносини з Росією.

Що відомо про нові плани оборони Альянсу

Першочергово плани спрямовані на те, щоб сили НАТО перебували в готовності. І щоб до 300 тисяч військовослужбовців Альянсу могли бути розгорнуті протягом 30 днів, якщо це необхідно. Причому деякі з них будуть доступні впродовж трьох днів, а інші – впродовж 10 днів.

У цих планах викладені завдання кожної країни-учасниці із зазначенням конкретних областей захисту, із якими союзниками працювати і яке устаткування використовувати. Також розписано, що країни мають робити з урахуванням географії цих регіонів для стримування та захисту у всіх галузях: у космосі, в кіберпросторі, на суші, в морі та повітрі.

Для того, щоб втілити плани в життя, країнам-членам знадобляться час та грозі. Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, вважає, що "на це піде чимало років".