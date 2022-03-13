Не до этики, когда бомбят соседей: Ляшко просит фармацевтические компании уйти с рынка РФ

В Минздраве считают, что поддержка Украины международными компаниями и производителями – это тест на приверженность человеческим ценностям. Из-за войны РФ против нашего государства российский рынок покинули уже сотни компаний.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что поддержка Украине предоставляется путем создания гуманитарных фондов, прямых целевых перечислений средств Красному Кресту, ЮНИСЕФ, а также путем непосредственной передачи лекарств.

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На сегодняшний день уже более 4,7 миллионов доз жизненно необходимых лекарственных средств и более 28 миллионов евро собраны ведущими европейскими производителями для помощи Украине.

По словам Ляшко, более 300 руководителей фармацевтических и биотех-компаний вышли с открытым письмом, призывающим прекратить бизнес и партнерские связи с Россией и российскими компаниями.

Не должно быть никаких тайных сговоров с военными преступниками. Если кого-то устраивает правительство, бомбящее и обстреливающее мирного соседа до беспамятства, то фармацевтические компании должны приложить усилия, чтобы Путин и его клептократы почувствовали гнев своего народа,

– подчеркнул Ляшко.

Ляшко призвал фармацевтические компании приоритезировать поставки в Украину, которая сегодня страдает из-за безжалостности агрессии и защищает мировое спокойствие.

"Призываем игнорировать Россию, не вести с ней бизнес и не поставлять туда товары", – добавил министр Минздрава.

К слову, Министерство здравоохранения будет жестко пресекать какие-либо спекуляции на лекарствах во время войны. Нарушителей ждут санкции. В частности, будут наказывать аптеки, которые необоснованно поднимают цены на лекарства.

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Текст публикации Виктора Ляшко:

Сегодня поддержка Украины международными компаниями и производителями – это тест на приверженность человеческим ценностям и лучший способ проявить свою социальную позицию в мире. Это не вопрос политики, культуры или мировоззрения. Это вопрос человечности. В войне, где гражданских жертв больше, чем военных потерь, не должно быть сомнений, на чьей стороне находишься именно ты.

Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций и ее партнерская Европейская федерация EFPIA, объединяющая более 1900 европейских компаний в сфере производства и разработки новейших лекарственных средств, выступает за сохранение мира, безопасную работу гуманитарных границ и доступ к медицинской помощи в Украине и тем украинцам, которые вынужденно покинули страну.

На сегодняшний день уже более 4,7 млн ​​доз жизненно необходимых лекарственных средств и более 28 миллионов евро собрано ведущими европейскими производителями для помощи Украине. Более 300 руководителей фармацевтических и биотех-компаний вышли с открытым письмом, призывающим прекратить бизнес и партнерские связи с Россией и российскими компаниями.

"Не должно быть никаких тайных сговоров с военными преступниками. Если кого-то устраивает правительство, бомбящее и обстреливающее мирного соседа до беспамятства, то фармацевтические компании должны приложить усилия, чтобы Путин и его клептократы почувствовали гнев своего народа".

Мы благодарны всем, кто не боится не только открыто озвучивать свою позицию, но подкрепляет ее делом! Призываем и дальше сплачиваться вокруг мира, здоровья и безопасности, приоритезировать поставки в Украину как в страну, которая сегодня страдает беспрецедентной по своей безжалостности агрессии и защищает мировой покой. Призываем игнорировать Россию, не вести с ней бизнес и не поставлять туда товары.