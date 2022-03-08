По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, таким образом не будет недостатка работников в аптечных сетях и они смогут спокойно отпускать лекарства. Об этом он заявил в эфире всеукраинского марафона вечером 8 марта, сообщает 24 канал.

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Аптеки в Украине работают

Ляшко отметил, если посмотреть за последние 3 дня, то количество возобновивших работу аптек значительно возросло.

"Сегодня на сайте Минздрава есть карта, где четко можно увидеть, какие аптеки сейчас работают . Также отдельным блоком выделили аптеки, где сейчас можно купить инсулин – для того, чтобы инсулинозависимые пациенты могли его получить", – отметил он.

Глава Минздрава добавляет, что его ведомство вместе с дистрибьюторами проработали маршруты, по которым развозят лекарства. Дело в том, что после начала вооруженной агрессии появилось большое количество блокпостов. Поэтому увеличилось время доезда из одного города в другой.

Плюс есть горячая линия – 0 800 60 20 19. Если у кого нет доступа к лекарствам – оставьте там заявку. Наши операторы подскажут, где работает ближайшая аптека. Если таковой нет – мы совместно с волонтерами сделаем все возможное, чтобы доставить к вам это лекарство,

– сообщил министр.

Также Ляшко подчеркнул, что Минздрав установил очень жесткий контроль за ценами. В частности, здесь ежедневно мониторят, не выросли ли где-то цены. Этим занимается Государственная служба по лекарственным средствам.

"И мы жестко предупредили как производителей, так и дистрибьюторов с владельцами сетей, что применим санкции в случае необоснованного повышения цен", – заявил глава Министерства здравоохранения.

Обратите внимание Медиков хватает, но они работают до полного истощения, – Ляшко