За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, таким чином не буде браку працівників у аптечних мережах і вони зможуть спокійно відпускати ліки. Про це він заявив у ефірі всеукраїнського марафону ввечері 8 березня, повідомляє 24 канал.

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Аптеки в Україні працюють

Ляшко зауважив, якщо подивитися за останні 3 дні, то кількість аптек, що відновили роботу, значно зросла.

"Сьогодні на сайті МОЗ є мапа, де чітко можна побачити, які аптеки зараз працюють. Також окремим блоком виділили аптеки, де зараз можна купити інсулін, – для того, щоб інсулінозалежні пацієнти могли його отримати", – зазначив він.

Очільник МОЗ додає, що його відомство разом із дистриб'юторами опрацювали маршрути, за якими розвозять ліки. Річ у тім, що після початку збройної агресії з’явилася велика кількість блокпостів. Тому збільшився час доїзду з одного міста до іншого.

Плюс є гаряча лінія – 0 800 60 20 19. Якщо в когось немає доступу до ліків – залиште там заявку. Наші оператори підкажуть, де працює найближча аптека. Якщо такої немає – ми спільно з волонтерами зробимо все можливе, аби доправити до вас ці ліки,

– повідомив міністр.

Також Ляшко наголосив, що МОЗ встановило дуже жорсткий контроль за цінами. Зокрема, тут щоденно моніторять, чи десь не зросли ціни. Цим займається Державна служба з лікарських засобів.

"І ми жорстко попередили як виробників, так і дистриб’юторів із власниками мереж, що застосуємо санкції в разі необґрунтованого підняття цін", – заявив голова Міністерства охорони здоров'я.

Зверніть увагу Медиків вистачає, але вони працюють до повного виснаження, – Ляшко

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