Це політравми, досить складні випадки та години в операційних для того, щоб врятувати життя. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

До теми Хірурги в Харкові рятують діток навіть під вибухи

"Медичних працівників вистачає, але ми розуміємо, що вони працюють у надважкому, виснажливому режимі. Особливо у тих лікарнях, які приймають поранених, потерпілих після обстрілів мирних кварталів, яких дістають з-під завалів", – заявив міністр.

За словами Ляшка, в Україні є список лікарів, які готові приїжджати із Заходу України на Схід, щоб підтримувати або підміняти хірургів, які оперують пацієнтів.

Також у списку є вже понад тисяча іноземних медиків, які готові приїхати в Україну.

Вже перші медпрацівники, зокрема лікарі, приїжджають на територію України та починають підготовку, аби допомагати медикам рятувати життя українців,

– додав Ляшко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!