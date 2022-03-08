Це стосується онкохворих, людей, яким необхідний гемодіаліз тощо. Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

Важливо Медиків вистачає, але вони працюють до повного виснаження, – Ляшко

Ми доставляємо тяжкохворих із зон бойових дій на захід нашої країни, де організовані пункти, які забезпечують лікування,

– сказав Віктор Ляшко.

Попри це, є проблема з вивезенням важкохворих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Окупанти постійно "зривають" зелені коридори.

Якщо людина не може отримати належну допомогу в Україні, то її можуть відправити у закордонні медичні заклади. Для цього в МОЗ створили спеціальну комісію, яка розглядає кожен конкретний випадок.

Він додав, що Україна співпрацює з провідними клініками світу, де готові приймати важкохворих дітей та дорослих, які не можуть отримати лікування через бойові дії.

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