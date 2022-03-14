Не думаю, что будет коллапс, – в совете Нацбанка сказали, чего ждать от экономики после войны

Длительная война всегда вредит экономике страны. Однако в Совете Национального банка Украины заверили, что коллапс в послевоенное время не должен произойти.

Об этом в эфире 24 канала рассказал член совета Нацбанка Василий Фурман. По его словам, ситуация непростая, потому что любая страна, в которой идет война, всегда имеет срочные экономические вопросы, которые следует решать.

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Фурман: После войны не будет "банкопадов"

Фурман напомнил, что Национальный банк Украины в начале полномасштабной войны России против Украины принял 24 февраля соответствующее постановление. Речь идет об условиях работы банковской системы во время войны.

Это позволило стабилизировать валютный рынок нашего государства. Не думаю, что у нас будет коллапс после войны,

– отметил он.

Как рассказал член совета Нацбанка, в банковской системе Украины есть быстрый перевод актива в наличные с минимальными потерями.

"Не думаю, что после войны будут "банкопады". Будут ли какие-то проблемы с погашением кредитов у некоторых заемщиков? Потенциально могут", – предположил Фурман.

Также он отметил, что у Украины после победы, наоборот, будут исторические шансы, которые дадут структурно перестроить украинскую экономику. "Сделать ее высокотехнологичной, конкурентной, модернизированной", – добавил он.

Член совета Нацбанка об экономике Украины после войны: смотрите видео