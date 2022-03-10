Президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер подчеркнул, что в ведомстве может быть разработан дополнительный пакет поддержки для восстановления страны после завершения войны.

Темы С начала войны до 7 марта объем международных резервов Украины даже вырос

В настоящее время банк уже перечислил Киеву 129 миллионов долларов из выделенных 668 миллионов.

Мы прилагаем все усилия, чтобы оказать больше поддержки. Я предполагаю еще один пакет на сумму 2 миллиарда евро от ЕИБ – для критически важной инфраструктуры и восстановления того, что российская армия разрушила в свободной и независимой Украине,

– заявил Хойер.

Он созвал совещание руководителей банков, чтобы убедиться, что они объединят опыт и скоординируют финансовые усилия, чтобы поддержать Украину в трудный период.

Президент ЕИБ надеется объявить в ближайшие дни о дальнейшем финансировании для поддержки соседей Украины в ЕС и за его пределами, поскольку они предлагают убежище и защиту украинским беженцам.

К слову, ущерб от разрушений из-за полномасштабной войны РФ уже составляет не менее 100 миллиардов долларов. К тому же из-за боевых действий полностью остановились более половины украинских предприятий.

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