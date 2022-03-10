Президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр наголосив, що у відомстві можуть розробити додатковий пакет підтримки для відновлення країни після завершення війни.

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Наразі банк уже перерахував Києву 129 мільйонів доларів із виділених 668 мільйонів.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб надати більше підтримки. Я припускаю ще один пакет на суму 2 мільярди євро від ЄІБ – для критично важливої ​​інфраструктури та відновлення того, що російська армія зруйнувала, у вільній та незалежній Україні,

– заявив Хойєр.

Він скликав нараду керівників банків, щоб переконатися, що вони об’єднають досвід та скоординують фінансові зусилля, щоб підтримати Україну в скрутний період.

Президент ЄІБ сподівається оголосити найближчими днями про подальше фінансування для підтримки сусідів України в ЄС та за його межами, оскільки вони пропонують притулок та захист українським біженцям.

До слова, збитки від руйнувань через повномасштабну війну РФ вже складають щонайменше 100 мільярдів доларів. До того ж, через бойові дії повністю зупинилися більше половини українських підприємств.

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