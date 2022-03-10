До того ж, через бойові дії повністю зупинилися більше половини українських підприємств.

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Про це повідомив радник президента України з економіки Олег Устенко. Він каже, що наразі близько 50% нашого бізнесу не працює взагалі, інші підприємства працюють на межі своїх можливостей.

За попередніми підрахунками, вартість руйнувань, у тому числі інфраструктури, лікарень, житлових будинків досягла 100 мільярда доларів, але це приблизна оцінка.

Заморожені в різних країнах російські активи, включаючи резерви російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні,

– вважає Устенко.

Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.

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