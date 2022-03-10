Про те, що величезна кількість харків'ян через обстріли рашистів залишилася без даху над головою, в національному ефірі розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомляє 24 канал.

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Ворог знищив у Харкові сотні багатоповерхівок

400 багатоповерхових будинків Харкова вже зруйновано ворожою армією,

– зазначив Терехов.

Він додав, що у місті через ворожі бомбардування виникла дуже складна ситуація з житлом. Місцева влада намагається знайти спосіб забезпечити дах над головою для людей, чиї будинки знищили загарбники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни обстріляли у Харкові комунікації теплових мереж. У результаті без тепла залишилися 347 будинків.

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