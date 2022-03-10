О том, что огромное количество харьковчан из-за обстрелов рашистов осталось без крова, в национальном эфире рассказал городской глава Харькова Игорь Терехов, сообщает 24 канал.

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Враг уничтожил в Харькове сотни многоэтажек

400 многоэтажных домов Харькова уже разрушены вражеской армией,

– отметил Терехов.

Он добавил, что в городе из-за вражеских бомбардировок возникла очень сложная ситуация с жильем. Местные власти пытаются найти способ обеспечить жилье для людей, чьи дома уничтожили захватчики.

Ранее стало известно, что россияне обстреляли в Харькове коммуникации тепловых сетей. В результате без тепла осталось 347 домов.

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