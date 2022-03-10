Відповідну інформацію про горіння ТЦ повідомили на 15 день війни, яку Росія почала проти України. Це трапилось проти ночі 10 березня.

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Агресор зруйнував найбільший торговий центр у Харкові

Окупанти свої атаками фактично знищили відомий торговий центр у центрі Харкова.

Хоча він, звісно ж, не був ніяким військовим об'єктом як любить говорити Кремль.

Окупанти вгатили у ТЦ Нікопольський у Харкові / Фото з телеграму "Харьков LIVE"

Ще раніше мер Харкова заявив, що обов'язково все відновлять, відбудують житлові будинки.

Я вам це обіцяю. Ми тримаємось. Ми переможемо. Ми – харків'яни,

– сказав Терехов.

Мер Харкові пообіцяв, що після перемоге всі відбудуємо: дивіться відео



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У Харкові вночі горів ТРЦ Nikolsky: деталі від журналістки – дивіться відео