Відповідну інформацію про горіння ТЦ повідомили на 15 день війни, яку Росія почала проти України. Це трапилось проти ночі 10 березня.
Важливо "Люди п'ють з калюж, загиблих ховають у братських могилах": як Маріуполь виживає у блокаді
Агресор зруйнував найбільший торговий центр у Харкові
Окупанти свої атаками фактично знищили відомий торговий центр у центрі Харкова.
Хоча він, звісно ж, не був ніяким військовим об'єктом як любить говорити Кремль.
Окупанти вгатили у ТЦ Нікопольський у Харкові / Фото з телеграму "Харьков LIVE"
Ще раніше мер Харкова заявив, що обов'язково все відновлять, відбудують житлові будинки.
Я вам це обіцяю. Ми тримаємось. Ми переможемо. Ми – харків'яни,
– сказав Терехов.
Мер Харкові пообіцяв, що після перемоге всі відбудуємо: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
У Харкові вночі горів ТРЦ Nikolsky: деталі від журналістки – дивіться відео