Місто розстрілюють практично з чотирьох сторін

Російські війська обстрілюють місто і вдень, і вночі, використовуючи "Гради" та міномети 120-го калібру. У місті немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку.

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Журналістам вдалося зібрати інформацію від людей, які мають зв'язок з тими, хто залишається у місті, та свідчення тих, хто вирвався з Маріуполя.

Волонтер Василь, ім'я якого змінили заради безпеки, розповів, що місто розстрілюють практично з чотирьох сторін. Вогонь ведуть навіть з моря.

Продовольство закінчується, у людей немає медикаментів, харчування, води. З того, що я знаю, хто зміг додзвонитися до рідних, вони п'ють з калюж. Води немає,

– сказав волонтер.

Він підтвердив інформацію місцевої влади, яка заявляє про обстріли під час режиму тиші.

"Щоразу, коли гуманітарний конвой намагається прорватися у місто, нібито дають "зелене світло" на "зелений коридор", російська армія, ці потвори, які обстрілюють місця, по яких має пройти колона. Не дають людям ані виїхати, ані заїхати гуманітарній допомозі", – розповів волонтер з Маріуполя.

Він заявив, що росіяни здійснюють геноцид українців. Також волонтер вважає дії окупантів – повторенням Другої світової війни.



Наслідки авіаудару по Маріуполю / Фото Євгена Малолєтки

Окупанти не випускають чоловіків

Отець Павло розповів, що виїхати з Маріуполя практично неможливо. Російські війська отримали наказ не випускати чоловіків. Тому пройти блок-пост майже неможливо.

"То був найтяжчий момент, коли ми під'їхали, почалася дискусія, люди благали, просили. Жінки з дітьми… Ми там стояли 5 годин, в полі, без зв'язку, без їжі, без нічого", – розповів священник.

Охочі евакуюватися мають малі шанси виїхати з міста, адже немає бензину. Про це розповіла кураторка маріупольської арт-платформи "ТЮ" Діана Берг.

Вона зазначила, щоб покинути місто, повинен бути повний бак бензину. У людей немає палива, щоб доїхати до Запоріжжя. Вона розповіла, що їхати небезпечно, адже дороги заміновані.

Я маю одне достовірне свідчення про жінку, яка виїхала і розповідала, як це було. Там кілька блокпостів, дороги заміновані, просто небезпечно їхати. Можна потрапити в бій, потрапити під обстріли. Просто рандомно можуть обстріляти машину, чому ні?! В цивільних вони стріляють дуже легко. І ще вони чомусь не випускають чоловіків,

– стверджує вона.

Точна кількість загиблих невідома

Журналістка з Маріуполя Анна Романова заявила, що в місті не залишилося жодної вулиці, де б не були пошкоджені будинки. Також окупанти глушать зв'язок, тому ніхто не має інформацію про своїх родичів.

Радник мера міста Петро Андрющенко заявив, що за час блокади вже загинуло 1200 мирних мешканців. Та Романова заявила, що ніхто не рахує померлих, тому точна кількість невідома.



Братська могила у Маріуполі / Фото Євгена Малолєтки

Також важко ідентифікувати особи загиблих. Людей ховають у братських могилах.

Це велика катастрофа. З одного боку, там зараз холодно, температура близько 0, люди замерзають у підвалах. А з іншого боку, раптом стане тепліше та обстріли не будуть закінчуватися, уявляєте, що буде з тими тілами незабраними, яка це гуманітарна катастрофа?

– підкреслила Романова.

Депутат міської ради Дмитро Забавін заявив про втрату кожного дня по 150 – 200 людей. Разом з тим, невідомо, скільки людей під завалами.

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