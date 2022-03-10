Авіаудар рашисти завдали по самому центрі міста, неподалік Драмтеатру. На відео з місця події видно руїни на вулиці та знищений будинок.

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Місце події вже оглядають військові. Водночас на фоні лунають звуки вибухів.

Центр Маріуполя зараз. Росіяни продовжують "не нападати" на Україну,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео з наслідками обстрілу Маріуполя:

Міністерка з питань реінтеграції тимчасових територій Ірина Верещук заявила, що Маріуполь залишається повністю заблокованим для евакуації населення, а також доставки гумдопомоги.

Зауважимо, 10 березня з Маріуполя відкрили "зелений коридор" у Запоріжжя. Окупанти заявили, що дотримуватимуться режиму тиші, однак цинічно порушили слово й почали обстрілювати маршрут.

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