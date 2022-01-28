Не раньше, чем через 6 месяцев: в Минздраве уточнили сроки бустерной дозы

Бустерная доза вакцины от COVID должна вводиться не ранее, чем через 6 месяцев после второй. В редких случаях она может вводиться через три месяца после дополнительной дозы людям с ослабленным иммунитетом.

Не раньше, чем через 6 месяцев от второй дозы

В Минздраве все же говорят, что получить третью дозу вакцины через 3 месяца нельзя, минимальный срок – 6 месяцев от окончания стандартного прививочного курса.

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Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы. Оно регулирует вопросы, связанные с получением и использованием COVID-сертификатов,

– говорится в сообщении ведомства.

Общие рекомендации по бустерным дозам остаются без изменений:

людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через 6 – 9 месяцев;

отдельной категории людей – иммунокомпрометированным – бустерная доза вводится через 3 – 6 месяцев после дополнительной дозы.

Кратко о COVID-вакцинации в Украине

По состоянию на утро 28 января в стране привиты 15 278 387 человек. 15 278 385 из них получили по меньшей мере одну дозу, а вот полный курс вакцинации двумя дозами прошли 14 576 722 человека.

Между тем, дополнительную дозу сделали 15 626 украинцев, а бустерную – 296 099 человек.

Бустерная доза и дополнительная – это разные понятия. Дополнительную дозу вводят тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

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Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала