Не раньше, чем через 6 месяцев: в Минздраве уточнили сроки бустерной дозы
Источник:Минздрав
Бустерная доза вакцины от COVID должна вводиться не ранее, чем через 6 месяцев после второй. В редких случаях она может вводиться через три месяца после дополнительной дозы людям с ослабленным иммунитетом.
Не раньше, чем через 6 месяцев от второй дозы
В Минздраве все же говорят, что получить третью дозу вакцины через 3 месяца нельзя, минимальный срок – 6 месяцев от окончания стандартного прививочного курса.
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Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы. Оно регулирует вопросы, связанные с получением и использованием COVID-сертификатов,
– говорится в сообщении ведомства.
Общие рекомендации по бустерным дозам остаются без изменений:
- людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через 6 – 9 месяцев;
- отдельной категории людей – иммунокомпрометированным – бустерная доза вводится через 3 – 6 месяцев после дополнительной дозы.
Почему в Минздраве сделали уточнение
Ранее сообщили, что Кабинет министров Украины в два раза сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины против коронавируса до 3 месяцев после второй прививки. Впрочем, как сейчас объяснили в Минздраве, это не так!
Кратко о COVID-вакцинации в Украине
- По состоянию на утро 28 января в стране привиты 15 278 387 человек. 15 278 385 из них получили по меньшей мере одну дозу, а вот полный курс вакцинации двумя дозами прошли 14 576 722 человека.
- Между тем, дополнительную дозу сделали 15 626 украинцев, а бустерную – 296 099 человек.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала