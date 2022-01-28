Не раніше, ніж за 6 місяців: у МОЗ уточнили терміни бустерної дози
28 січня 2022 , 19:10Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Бустерне щеплення проти COVID-19 можна робити не раніше, ніж через 6 місяців після другої. В окремих випадках третю дозу може вводити через три місяці після додаткової дози людям з ослабленим імунітетом.
Не раніше, ніж 6 місяців від отримання другої дози
У МОЗ все ж кажуть, що отримати третю дозу вакцини через 3 місяці не можна, мінімальний термін – 6 місяців від закінчення стандартного курсу щеплення.
Увага Як захиститися від COVID-19 і посилити імунітет: корисні поради лікаря
Постанова КМУ № 677 не стосується правил отримання бустерної дози. Вона регулює питання, пов'язані з отриманням і використанням COVID-сертифікатів,
– йдеться в повідомленні відомства.
Загальні рекомендації щодо бустерних доз залишаються без змін:
- людям, які пройшли повний курс вакцинації, бустерна доза вводиться через 6 – 9 місяців;
- окремої категорії людей – імунокомпрометованим – бустерна доза вводиться через 3 – 6 місяців після додаткової дози.
Чому у МОЗ зробили уточненняРаніше повідомили, що Кабінет міністрів України удвічі скоротив мінімальний термін отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу до 3 місяці після другого щеплення. Втім, як зараз пояснили у МОЗ, це не так!
Коротко про COVID-вакцинацію в Україні
- Станом на ранок 28 січня в країні щеплено 15 278 387 людей. 15 278 385 з них отримали щонайменше одну дозу, а ось повний курс вакцинації двома дозами пройшли 14 576 722 людини.
- Тим часом додаткову дозу зробили 15 626 українців, а бустерну – 296 099 людей.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу