Не сможете попробовать на вкус балет или понюхать оперу, – гастродипломат об украинской кухне

Кулинарная дипломатия вышла в публичную плоскость не так давно. Именно поэтому некоторые люди до сих пор не понимают, как на практике гастродипломатия поможет государству достичь успеха на внешнеполитическом уровне.

В интервью сайту 24 канала гастродипломат Юрий Ковриженко рассказал, какое место гастрономия занимает в культуре страны, а также почему важно популяризировать украинскую кухню в мире.

Кулинария – часть культуры

По словам Юрия Ковриженко, кулинария является неотъемлемой частью культуры, так как люди воспринимают культуру через еду.

Вы не сможете попробовать на вкус балет или понюхать оперу. Разве (понюхаете – 24 канал) носки артистов. Еда же запоминается. Это то, из-за чего хочется возвращаться. Мы популяризируем украинскую нацию как таковую, когда популяризируем украинскую кухню в мире,

– подчеркнул шеф-дипломат.

Юрий Ковриженко: "Вы не сможете попробовать на вкус балет или понюхать оперу" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Кухня популяризирует страну

Ковриженко считает, что чем больше мы будем кормить украинской едой мир, тем больше людей узнают о Украине. По его наблюдениям, во многих странах люди знают, что Украина находится рядом с Польшей, или максимум вспоминают сериал "Чернобыль" от Netflix, а также Кличко, Руслану, Джамалу.

Кто такой Юрий Ковриженко

Гастродипломат: "Мы популяризируем украинскую нацию как таковую, когда популяризируем украинскую кухню в мире" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Юрий Ковриженко – шеф, гастродипломат, посол украинской кухни в мире. Одно из основных течений, которое он развивает, – украинская кухня может быть высокой. Юрий немало экспериментирует с привычными составляющими и новыми техниками. Именно его молекулярный борщ удивил Красный гид "Мишлен".

Интервью с Юрием Ковриженко в видеоформате:

В портфеле Ковриженко, кроме двойного признания Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, еще несколько престижных наград. Среди них – Global Chef Awards (2017), а также интронизация в старейший кулинарный орден мира – Disciples Escoffier International (2021).