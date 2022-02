Не зможете спробувати на смак балет або понюхати оперу, – гастродипломат про українську кухню

Кулінарна дипломатія вийшла в публічну площину не так давно. Саме тому наразі деякі люди й досі не розуміють, як на практиці гастродипломатія допоможе державі досягти успіху на зовнішньополітичному рівні.

В інтерв'ю сайту 24 каналу гастродипломат Юрій Ковриженко розповів, яке місце гастрономія займає у культурі країни, а також чому важливо популяризувати українську кухню у світі.

Читайте Нові часи – нові смаки: як змінилися різдвяні гастрономічні традиції українців за 150 років

Кулінарія – частина культури

За словами Юрія Ковриженка, кулінарія є невід'ємною частиною культури, адже люди сприймають культуру через їжу.

Ви не зможете спробувати на смак балет або понюхати оперу. Хіба (понюхаєте – 24 канал) шкарпетки співаків. Їжа ж запам'ятовується. Це – те, для чого хочеться повертатися. Ми популяризуємо українську націю як таку, коли популяризуємо українську кухню у світі,

– наголосив шеф-дипломат.

Юрій Ковриженко: "Ви не зможете спробувати на смак балет або понюхати оперу" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Цікаво знати Чим славиться українська кухня

Кухня популяризує країну

Ковриженко вважає, що чим більше ми годуватимемо українською їжею світ, то тим більше людей дізнаються про Україну. За його спостереженням, у багатьох країнах люди знають лише, що Україна розташована поряд з Польщею, або максимум згадують серіал "Чорнобиль" від Netflix, а також Кличка, Руслану, Джамалу.

Хто такий Юрій Ковриженко

Гастродипломат: "Ми популяризуємо українську націю як таку, коли популяризуємо українську кухню у світі" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Юрій Ковриженко – шеф, гастродипломат, амбасадор української кухні у світі. Одна з основних течій, яку він розвиває, – українська кухня може бути високою. Юрій чимало експериментує зі звичними складовими та новими техніками. Саме його молекулярний борщ здивував Червоний гід "Мішлен".

Інтерв'ю з Юрієм Ковриженком у відеоформаті:

У портфелі Ковриженка, окрім подвійного визнання Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, ще декілька престижних відзнак. Серед них – Global Chef Awards (2017), а також інтронізація до найстарішого кулінарного ордену світу Disciples Escoffier International (2021).