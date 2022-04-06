Не только Буча: российских военных приобщили к массовым казням в Мали
Источник:Human Rights Watch
В африканской стране Мали в конце марта этого года совершили массовую казнь гражданских. К ней приобщили местную армию и российских военных наемников.
Всего там убили несколько сотен гражданских мужчин, которых обвинили в "причастности к терроризму". Однако подтверждения вины этих людей не было.
Заметьте Россия – нацистское государство, что угрожает мировой безопасности, – заявление Украины в ОБСЕ
Терроризмом нельзя оправдать терроризм
О том, что к совершению казней привлекали россиян, международным правозащитникам HRW подтвердили сразу несколько источников. 300 человек просто расстреляли в городе Маура якобы за терроризм, однако обвиняли не всех. Каждого из погибших задержали во время военной операции, которая началась в этой стране 27 марта.
Этот инцидент является худшим преступлением, зарегистрированным в десятилетнем вооруженном конфликте в Мали,
– подытожили правозащитники.
Стоит заметить, что массовые убийства обусловлены активизацией исламистских группировок. Однако члены HRW подчеркнули – это не оправдывает умышленные убийства военными людей, находящихся под стражей.
Расположение страны Мали / Изображение HRW
К теме – История создания кремлевской ЧВК: смотрите видео