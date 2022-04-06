Не только Буча: российских военных приобщили к массовым казням в Мали

В африканской стране Мали в конце марта этого года совершили массовую казнь гражданских. К ней приобщили местную армию и российских военных наемников.

Всего там убили несколько сотен гражданских мужчин, которых обвинили в "причастности к терроризму". Однако подтверждения вины этих людей не было.

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Терроризмом нельзя оправдать терроризм

О том, что к совершению казней привлекали россиян, международным правозащитникам HRW подтвердили сразу несколько источников. 300 человек просто расстреляли в городе Маура якобы за терроризм, однако обвиняли не всех. Каждого из погибших задержали во время военной операции, которая началась в этой стране 27 марта.

Этот инцидент является худшим преступлением, зарегистрированным в десятилетнем вооруженном конфликте в Мали,

– подытожили правозащитники.

Стоит заметить, что массовые убийства обусловлены активизацией исламистских группировок. Однако члены HRW подчеркнули – это не оправдывает умышленные убийства военными людей, находящихся под стражей.



Расположение страны Мали / Изображение HRW

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Законом России запрещены частные военные компании. Однако там много лет существует ЧВК "Вагнера", которую связывают с властями страны. Бойцы подразделения были уже во многих горячих точках, где отстаивали интересы Кремля (Сирия, Донбасс и другие). Путин же публично говорит, что это лишь "бизнесмены", которые зарабатывают за границей.