Не тільки Буча: російських військових долучили до масових страт у Малі
Джерело:Human Rights Watch
У африканській країні Малі наприкінці березня цього року вчинили масову страту цивільних. До неї долучили місцеву армію та російських військових найманців.
Загалом там вбили кілька сотень цивільних чоловіків, яких звинуватили в "причетності до тероризму". Проте підтвердження провини цих людей не було.
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Тероризмом не можна виправдати тероризм
Про те, що до скоєння страт залучали росіян, міжнародним правозахисникам HRW підтвердили одразу кілька джерел. 300 осіб просто розстріляли в місті Маура нібито за тероризм, проте звинувачували не всіх. Кожного із загиблих затримали під час військової операції, яка розпочалася в цій країні 27 березня.
Цей інцидент є найгіршим злочином, зареєстрованим у десятирічному збройному конфлікті в Малі,
– підсумували правозахисники.
Варто зауважити, що масові вбивства зумовлені активізацією ісламістських угруповань. Проте члени HRW наголосили – це не виправдовує розстріли військовими людей, які перебувають під вартою.
Розташування країни Малі / Зображення HRW
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