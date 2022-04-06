Не тільки Буча: російських військових долучили до масових страт у Малі

У африканській країні Малі наприкінці березня цього року вчинили масову страту цивільних. До неї долучили місцеву армію та російських військових найманців.

Загалом там вбили кілька сотень цивільних чоловіків, яких звинуватили в "причетності до тероризму". Проте підтвердження провини цих людей не було.

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Тероризмом не можна виправдати тероризм

Про те, що до скоєння страт залучали росіян, міжнародним правозахисникам HRW підтвердили одразу кілька джерел. 300 осіб просто розстріляли в місті Маура нібито за тероризм, проте звинувачували не всіх. Кожного із загиблих затримали під час військової операції, яка розпочалася в цій країні 27 березня.

Цей інцидент є найгіршим злочином, зареєстрованим у десятирічному збройному конфлікті в Малі,

– підсумували правозахисники.

Варто зауважити, що масові вбивства зумовлені активізацією ісламістських угруповань. Проте члени HRW наголосили – це не виправдовує розстріли військовими людей, які перебувають під вартою.



Розташування країни Малі / Зображення HRW

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Законом Росії заборонені приватні військові компанії. Проте там багато років існує ПВК "Вагнера", яку пов'язують із владою країни. Бійці підрозділу були вже в багатьох гарячих точках, де відстоювали інтереси Кремля (Сирія, Донбас та інші). Путін же публічно каже, що це лише "бізнесмени", які заробляють закордоном.