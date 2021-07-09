Теперь не только обнаженные мужчины: на полтавском ТВ появилась ведущая в купальнике – видео

Полтавский телеканал PTV продолжает удивлять зрителей. Ранее прогноз погоды там начали вести парни с обнаженным торсом. Теперь в эфире появилась и ведущая в купальнике.

Журналистка Анастасия Гонтаренко, находясь на отдыхе в Турции, обратилась к телезрителям. В то же время она рассказала о погоде в местном городе Кемер.

К теме Погоду на полтавском телеканале теперь ведут обнаженные мужчины и одетые девушки: видео

Ведущая жалуется на хейтеров

Соответствующее видео 9 июля появилось на ютуб-канале PTV. Гонтаренко выбрала для его записи желтый купальник и шорты – все для того, "чтобы поддержать коллег-парней". Девушка сразу же анонсировала кастинг на ведущего прогноза погоды среди мужчин.

Об этом кто только не слышал, ведь основной фишкой является то, что парни ведут погоду с голым торсом. Но при том, что они рельефные и красивые, почему-то в комментариях под их прогнозам много хейтеров,

– пожаловалась девушка.

И подчеркнула, что не понимает, почему так происходит. "Вы стесняетесь голых накачанных мужчин, или это просто какие-то комплексы? И что тут такого вообще, что ребята ведут прогноз погоды с голым торсом? Ведь они красивые. Чтобы поддержать их, также расскажу сейчас о погоде с голым торсом", – добавила журналистка .

Прогноз от Гонтаренко в купальнике: смотрите видео

Один из прогнозов погоды, который вел ведущий-парень: смотрите видео

Заметим, что прогноз погоды на полтавском телеканале ведут как юноши, так и девушки. С обнаженными торсами в кадре – только парни. В то же время зрители по-разному оценивают такую инициативу.