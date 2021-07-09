Тепер не лише оголені чоловіки: на полтавському ТБ з'явилась ведуча в купальнику – відео

Полтавський телеканал PTV продовжує дивувати глядачів. Раніше прогноз погоди там почали вести хлопці з оголеним торсом. Тепер в ефірі з'явилася й ведуча в купальнику.

Журналістка Анастасія Гонтаренко, перебуваючи на відпочинку в Туреччині, звернулася до телеглядачів. Водночас вона розповіла про погоду в тамтешньому місті Кемер.

До теми Погоду на полтавському телеканалі тепер ведуть оголені чоловіки та одягнені дівчата: відео

Ведуча скаржиться на хейтерів

Відповідне відео 9 липня з'явилося на ютуб-каналі PTV. Гонтаренко обрала для його запису жовтий купальник і шорти – все для того, "аби підтримати колег-хлопців". Дівчина одразу ж анонсувала кастинг на ведучого прогнозу погоди черед чоловіків.

Про це хто тільки не чув, адже основною фішкою є те, що хлопці ведуть погоду з голим торсом. Але при тому, що вони рельєфні та гарні, чомусь у коментарях під їхніми прогнозами багато хейтерів,

– поскаржилася дівчина.

Й наголосила, що не розуміє, чому так відбувається. "Чи ви соромитеся голих накачаних чоловіків, чи це просто якісь комплекси? І що тут такого взагалі, що хлопці ведуть прогноз погоди з голим торсом? Адже вони гарні. Аби підтримати їх, також розповім зараз про погоду з голим торсом", – додала журналістка.

Прогноз від Гонтаренко у купальнику: дивіться відео



Один із прогнозів погоди, який вів ведучий-хлопець: дивіться відео



Зауважимо, що прогноз погоди на полтавському телеканалі ведуть як хлопці, так і дівчата. З оголеними торсами у кадрі – лише хлопці. Водночас глядачі по-різному оцінюють таку ініціативу.