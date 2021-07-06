Глядачів про метеорологічні повідомлення інформують оголені чоловіки та одягнені дівчата. Це новаторство викликало неабиякий ажіотаж, адже на українському телебаченні такого раніше не було.

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Під випусками погоди в інтернеті користувачі залишають безліч схвальних відгуків.

Погода на полтавському телеканалі: дивіться відео

Штормове попередження

В Україні 6 липня оголосили штормове попередження.

У південних, східних та центральних областях – грози, град, шквали 15 – 20 метрів на секунду та значні дощі.

До теми Зливи та гроза: чи зміниться погода на Одещині протягом тижня