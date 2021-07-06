Зрителей про метеорологические сообщения информируют обнаженные мужчины и одетые девушки.
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Это новаторство вызвало ажиотаж, ведь на украинском телевидении такого раньше не было.
Погода на полтавском телеканале: смотрите видео
Штормовое предупреждение
В Украине 6 июля объявили штормовое предупреждение.
- В южных, восточных и центральных областях грозы, град, шквалы 15 – 20 метров в секунду и значительные дожди.
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