Зрителей про метеорологические сообщения информируют обнаженные мужчины и одетые девушки.

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Это новаторство вызвало ажиотаж, ведь на украинском телевидении такого раньше не было.

Погода на полтавском телеканале: смотрите видео

Штормовое предупреждение

В Украине 6 июля объявили штормовое предупреждение.

В южных, восточных и центральных областях грозы, град, шквалы 15 – 20 метров в секунду и значительные дожди.

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