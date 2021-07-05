У вівторок буде хмарно та мокро

Середня температура повітря 6 липня коливатиметься у межах +25...+27 градусів. Трохи спекотніше буде лише у центрі.

Важливо Грози і буревії в Україні: десятки населених пунктів залишилися без світла

У західних областях синоптики обіцяють +26...+28 градусів, водночас у Львові буде трохи холодніше – +25...+27, а на Закарпатті – спекотніше – +28...+30 градусів. Подекуди можливі опади. Швидкість вітру – 5 – 10 метрів на секунду.

На сході й півдні ймовірність дощу вища. Крім того, там прогнозують грози. Оминуть вони лише Крим. Стовпчики термометрів будуть на рівні +25...+27 градусів.

На півночі температура повітря прогріється до +26...+29 градусів. Мешканців цих областей також попереджають про дощі.

У Центральній Україні та Києві буде трохи спекотно – +27...+29 градусів. В областях синоптики прогнозують грози, а в столиці – лише дощ.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 6 липня:

Ужгород – +28...+30

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +26...+28

Вінниця – +26...+28

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +27...+29

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +28...+30

Київ – +25...+27

Рекомендуємо Грози покидають Україну: в які регіони повернеться пекельна спека



Прогноз погоди на 6 липня / Карта Укргідрометцентру