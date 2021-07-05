З четверга, 8 липня, циклон покидатиме південні регіони. Синоптики прогнозують, що його замінить антициклон CORNELIEKE. Він поступово поширить свій влив на всі українські території.

Раніше Мешканців Прикарпаття попередили про підтоплення будинків: коли очікувати на стихію

Наприкінці тижня в Україну повернеться спека

Як наслідок – зміниться погода: стане значно спекотніше і припиняться опади. Вже наприкінці тижня стовпчики термометрів підніматимуться до + 28…+33 градусів.

Яка буде погода 8 – 10 липня

Згідно з попередніми прогнозами, у четвер, 8 липня , грози та дощі обіцяють лише у 2 областях України – Львівщині та Івано-Франківщині. Жителям решти регіонів можна забути про парасольки та дощовики. Повітря в Україні в середньому прогріється до +27…+30 градусів.

, грози та дощі обіцяють лише у 2 областях України – Жителям решти регіонів можна забути про парасольки та дощовики. Повітря в Україні в середньому прогріється до +27…+30 градусів. У п'ятницю, 9 липня , сонячно – у всіх областях. Також стане спекотніше: на Заході, у Центрі та на Півночі – +27…+29, а на Сході та Півдні – вже +30…+32.

, сонячно – у всіх областях. Також стане спекотніше: на Заході, у Центрі та на Півночі – +27…+29, а на Сході та Півдні – вже +30…+32. У суботу, 10 липня, в Україні попередньо не прогнозують ані краплинки опадів та справжню спеку. Лише на Заході можна очікувати на +29…+31. У решті областей показники фіксуватимуть у межах +33…+35.

Читайте також Курортний Бердянськ накрив потужний буревій: моторошні відео

Зверніть увагу! Останні дні негода наробила чимало збитків в Україні. Станом на 5 липня через шквальний вітер та грози без електропостачання залишились 29 населених пунктів. Також негода попсувала і відпочинок: без світла 110 баз Бердянської коси.