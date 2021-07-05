С четверга, 8 июля, циклон будет покидать южные регионы. Синоптики прогнозируют, что его заменит антициклон CORNELIEKE. Он постепенно распространит свое влияние на все украинские территории.

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В конце недели в Украину вернется жара

Как следствие – изменится погода: станет значительно жарче и прекратятся осадки. Уже в конце недели столбики термометров будут подниматься до + 28...+33 градусов.

Какая будет погода 8 – 10 июля

Согласно предварительным прогнозам, в четверг, 8 июля, грозы и дожди обещают только в 2 областях Украины – Львовской и Ивано-Франковской. Жителям остальных регионов можно забыть про зонтики и дождевики. Воздух в Украине в среднем прогреется до +27...+30 градусов.

грозы и дожди обещают только в 2 областях Украины – Львовской и Ивано-Франковской. Жителям остальных регионов можно забыть про зонтики и дождевики. Воздух в Украине в среднем прогреется до +27...+30 градусов. В пятницу, 9 июля , солнечно – во всех областях. Также станет жарче: на Западе, в Центре и на Севере – +27...+29, а на Востоке и Юге – уже +30...+32.

, солнечно – во всех областях. Также станет жарче: на Западе, в Центре и на Севере – +27...+29, а на Востоке и Юге – уже +30...+32. В субботу, 10 июля, в Украине предварительно не прогнозируют ни капли осадков и настоящую жару. Только на Западе можно ожидать на +29...+31. В остальных областях показатели будут фиксировать в пределах +33...+35.

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Обратите внимание! Последние дни непогода наделала немало убытков в Украине. По состоянию на 5 июля из-за шквального ветра и грозы без электроснабжения остались 29 населенных пунктов. Также непогода попортила и отдых: без света 110 баз Бердянской косы.