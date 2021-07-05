Информация действовала по состоянию на 7:00 5 июля. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
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В Украине 4 области пострадали от непогоды
В Бердянске без электроснабжения остались 110 баз отдыха. Однако по состоянию на 3:00 5 июля ремонтным бригадам удалось возобновить поставки электричества. В Украине из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов в таких 4 областях:
- Киевской – 20;
- Донецкой – 5;
- Запорожской – 3;
- Кировоградской – 1.
Всего подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций за 4 июля совершили 891 выезд. Спасателям удалось спасти 5 человек, 38 зданий и 5 единиц автотракторной техники. В частности речь идет о тушении пожаров, проведении мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий.
Непогода в Украине: последние новости
- Синоптики сообщали, что непогода в Украине 4 июля лишь усилится. По всей территории предсказывали грозы, дожди и шквальный ветер.
- Спасатели предупредили, что 4 и 5 июля в Ивано-Франковской области из-за сильных ливней возможно подтопление домов.
- По информации ГСЧС, столица 5 июля будет страдать от непогоды.
- В то же время в Крыму из берегов вышли сразу 3 реки.