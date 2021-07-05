Інформацію була чинною станом на 7:00 5 липня. Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

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В Україні 4 області постраждали від негоди

У Бердянську без електропостачання залишились 110 баз відпочинку. Однак станом на 3:00 5 липня ремонтним бригадам вдалось відновити постачання електрики. В Україні через негоду знеструмлені 29 населених пунктів у таких 4 областях:

Київській – 20;

Донецькій – 5;

Запорізькій – 3;

Кіровоградській – 1.

Загалом підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій за 4 липня здійснили 891 виїзд. Рятувальникам вдалось врятувати 5 людей, 38 будівель та 5 одиниць автотракторної техніки. Зокрема мовиться про гасіння пожеж, проведення заходів з запобігання надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків.

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