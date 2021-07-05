Інформацію була чинною станом на 7:00 5 липня. Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
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В Україні 4 області постраждали від негоди
У Бердянську без електропостачання залишились 110 баз відпочинку. Однак станом на 3:00 5 липня ремонтним бригадам вдалось відновити постачання електрики. В Україні через негоду знеструмлені 29 населених пунктів у таких 4 областях:
- Київській – 20;
- Донецькій – 5;
- Запорізькій – 3;
- Кіровоградській – 1.
Загалом підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій за 4 липня здійснили 891 виїзд. Рятувальникам вдалось врятувати 5 людей, 38 будівель та 5 одиниць автотракторної техніки. Зокрема мовиться про гасіння пожеж, проведення заходів з запобігання надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків.
Негода в Україні: останні новини
- Синоптики повідомляли, що негода в Україні 4 липня лише посилиться. По всій території передбачали грози, дощі та шквальний вітер.
- Рятувальники попередили, що 4 та 5 липня в Івано-Франківській області через сильні зливи можливе підтоплення будинків.
- За інформацією ДСНС, столиця 5 липня потерпатиме від негоди.
- Водночас у Криму з берегів вийшли відразу 3 річки.