У Державній службі з надзвичайних ситуацій на Прикарпатті оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Читайте також Курортний Бердянськ накрив потужний буревій: моторошні відео

На річці Ворона біля міста Тисмениця (Івано-Франківська область) 4 – 5 липня очікується підйом рівня води на 0,2 – 0,6 метра, з подальшим затопленням заплави,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих прирiчкових житлових та господарських споруд.

Штормове попередження

У ДСНС додають, що у Києві та Київській області 4 липня подекуди очікується град та шквали 15 – 20 метрів на секунду, 5 липня – гроза.