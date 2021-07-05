Во вторник будет облачно и мокро
Средняя температура воздуха 6 июля будет колебаться в пределах +25...+27 градусов. Немного жарче будет только в центре.
Важно Грозы и ураганы в Украине: десятки населенных пунктов остались без света
В западных областях синоптики обещают +26...+28 градусов, в то же время во Львове будет немного холоднее – +25...+27, а на Закарпатье – жарче – +28...+30 градусов. Местами возможны осадки. Скорость ветра – 5 – 10 метров в секунду.
На Востоке и Юге вероятность дождя выше. Кроме того, там прогнозируют грозы. Обойдут они только Крым. Столбики термометров будут на уровне +25...+27 градусов.
На Севере температура воздуха прогреется до +26...+29 градусов. Жителей этих областей тоже предупреждают о дождях.
В Центральной Украине и Киеве будет жарко – +27...+29 градусов. В областях синоптики прогнозируют грозы, а в столице – только дождь.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 6 июля:
Ужгород – +28...+30
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +26...+28
Сумы – +27...+29
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +28...+30
Киев – +25...+27
Рекомендуем Грозы покидают Украину: в какие регионы вернется адская жара
Прогноз погоды на 6 июля / Карта Укргидрометцентра