Во вторник будет облачно и мокро

Средняя температура воздуха 6 июля будет колебаться в пределах +25...+27 градусов. Немного жарче будет только в центре.

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В западных областях синоптики обещают +26...+28 градусов, в то же время во Львове будет немного холоднее – +25...+27, а на Закарпатье – жарче – +28...+30 градусов. Местами возможны осадки. Скорость ветра – 5 – 10 метров в секунду.

На Востоке и Юге вероятность дождя выше. Кроме того, там прогнозируют грозы. Обойдут они только Крым. Столбики термометров будут на уровне +25...+27 градусов.

На Севере температура воздуха прогреется до +26...+29 градусов. Жителей этих областей тоже предупреждают о дождях.

В Центральной Украине и Киеве будет жарко – +27...+29 градусов. В областях синоптики прогнозируют грозы, а в столице – только дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 6 июля:

Ужгород – +28...+30

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +27...+29

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +28...+30

Киев – +25...+27

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Прогноз погоды на 6 июля / Карта Укргидрометцентра