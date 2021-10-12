Не выключили камеру: в Ивано-Франковске студенты занялись сексом во время онлайн-лекции
12 октября 2021 , 22:20Читати новину українською
Источник:"Ратуша"
В Ивано-Франковске парочка студентов решила заняться сексом прямо во время онлайн-лекции. Впрочем, они то ли по недоразумению, то ли специально, забыли выключить камеру в чате с лектором.
Видео их интима кто-то успел снять захватом экрана. Впоследствии его слили в соцсеть.
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Студенты занялись сексом на онлайн-лекции
Как пишут в соцсетях, участница курьезного видео – студентка первого курса Ивано-Франковского медицинского университета. На заднем фоне слышен голос лекторши, которая в привычном темпе рассказывает о химических реакциях.
Тем временем на экране частично видно, как пара занимается любовью. В то же время преподавательница не обращает на это внимания.
Студенты любят во время онлайн-лекции: видеоНапомним, что Ивано-Франковск в 2021 году прославился громким секс-курьезом. Пара решила заняться любовью прямо на смотровой площадке Ратуши в центре города. Тогда мэр города Руслан Марцинкив предложил ввести отдельную платную услугу для занятий любовью с прекрасным видом на город.