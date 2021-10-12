Не вимкнули камеру: в Івано-Франківську студенти зайнялись сексом під час онлайн-лекції
12 жовтня 2021 , 22:17Читать новость на русском
Джерело:"Ратуша"
В Івано-Франківську парочка студентів вирішила зайнятися сексом просто під час онлайн-лекції. Втім, вони чи то необачно, чи то спеціально, забули вимкнути камеру у чаті з лектором.
Відео їхнього інтиму хтось встиг зняти захватом екрану. Згодом його злили у соцмережу
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Студенти зайнялися сексом на онлайн-лекції
Як пишуть у соцмережах, учасниця курйозного відео – студентка першого курсу Івано-Франківського медичного університету. На задньому фоні чути голос лекторки, яка у звичному темпі розповідає про хімічні реакції.
Тим часом на екрані частково видно, як пара кохається. Водночас викладачка не звертає на це уваги.
Студенти кохаються під час онлайн-лекції: відеоНагадаємо, що Івано-Франківськ у 2021 році прославився гучним секс-курйозом. Пара вирішила зайнятися коханням просто на оглядовому майданчику Ратуші у центрі міста. Тоді мер міста Руслан Марцінків запропонував ввести окрему платну послугу для занять коханням із чудовим краєвидом на місто.