Неизвестный напал на пост охраны Луцкого ТЦК: ранен солдат, преступника разыскивают
27 августа 2024, 20:05Читати новину українською
Ночью 27 августа во время комендантского часа неизвестный совершил вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ОМТЦК и СП. В результате атаки был ранен солдат.
Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно согласно обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.