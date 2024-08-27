Неизвестный напал на пост охраны Луцкого ТЦК: ранен солдат, преступника разыскивают

27 августа 2024, 20:05
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Автор: Дмитрий Усик

Ночью 27 августа во время комендантского часа неизвестный совершил вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ОМТЦК и СП. В результате атаки был ранен солдат.

Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно согласно обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

 