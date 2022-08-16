Некоторые государства заставляют украинских детей покинуть украинские школы: омбудсмен рассказал детали

Многие украинские семьи до сих пор находятся за границей, куда были вынуждены уехать из-за полномасштабной войны россии. Следовательно, определенная часть украинских детей начнет новый учебный год в другой стране.

До половины украинских школьников находятся за границей

Об этом 24 каналу рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. По его словам, точных цифр, сколько именно детей из Украины сейчас находятся за границей, нет – они отличаются у разных источников.

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По некоторым данным, количество детей, выехавших из Украины, достигает 700 тысяч, по другим – 4 миллиона. Почти половина из них – школьного возраста. Следовательно, Горбачев предположил, что от 30 до 50 процентов всех украинских школьников сейчас за границей.

Образовательный омбудсмен рассказал, что в преддверии начала учебного года эти дети и их родители в некоторых странах встают перед большой проблемой.

"Она (проблема – 24 канал) является обратной стороной хорошего отношения к нашим детям, когда их привлекают в образовательные системы и относят к учебным заведениям", – добавил он.

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По словам Горбачева, образовательное законодательство некоторых европейских стран намного жестче, чем украинское. На это указало и недавнее заявление еврокомиссара по внутренним делам о том, что украинские дети должны либо ходить в школу страны пребывания, либо возвращаться в Украину.

Это заявление достаточно жесткое и заставляет нас задуматься, позволяет ли образование, которое там получают наши дети, удерживать контакт с Украиной,

– считает Горбачев.

Ведь, за исключением частных случаев, в основном в европейских школах не изучают украинскую историю, язык, литературу. Поэтому омбудсмен убежден, что нам на уровне страны нужна осознанная системная государственная образовательная политика в отношении детей, находящихся за границей.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дать им возможность общаться с ровесниками, украинскими учителями, не забывать родной язык и в конце концов вернуться в Украину", – пояснил он.

Горбачев отметил, что результаты опроса уехавших за границу родителей показали, что почти 80 процентов из них планируют вернуться. Половина делает это уже сейчас, а остальные – ждут изменения ситуации в стране.

Образовательный омбудсмен рассказал об отношении к украинским школьникам за границей: смотрите видео

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