Непредсказуемый успех "Вудстока": как четыре приятеля собрали полмиллиона хиппи

Идея создания легендарного музыкального фестиваля принадлежит 4 приятелям – Джону Робертсу, Джоэлу Розенману, Майклу Лэнгу и Арти Корнфельду. Первые двое ребят только недавно стали выпускниками престижных американских университетов. Оба были достаточно обеспеченными и хотели создать собственный бизнес.



Однажды им пришла в голову идея написать сценарий для своего телевизионного шоу. В нем главными героями должны были быть они сами – начинающие бизнесмены. Каждая серия этого телесериала рассказывала бы об отдельной новой скандальной идее предпринимателей.

Поэтому, недолго думая, молодые люди разместили в нескольких ведущих газетах Нью-Йорка объявления о поиске интересных и главное – законных возможностей, в которые бы они могли инвестировать свои многочисленные состояния.

На одно из таких объявлений и откликнулся Лэнг с Корнфельдом. Последние предлагали молодым бизнесменам инвестировать в студию звукозаписи в городке Вудсток, где в то время проживал сам Лэнг.



Идея переросла в нечто масштабное

Новоиспеченные партнеры на протяжении долгого времени обсуждали идею строительства студии, пока она не переросла во что-то более масштабное, и Лэнг предложил организовать музыкальный фестиваль. Он уже имел опыт проведения такой работы.

Подтверждением этого было организованное им музыкальное мероприятие в мае 1968 года в Майами. Тогда там выступили такие популярные звезды как Джими Хендрикс, Фрэнк Заппа и Чак Берри. За 2 дня проведения фестиваля его посетили около 40 тысяч человек.



Идею Лэнга поддержали единогласно и немедленно приступили к решению организационных моментов. Прежде всего было необходимо найти место для проведения масштабного мероприятия.

Фермер спас фестиваль

Сначала приятели запланировали провести фестиваль в самом Вудстоке, однако подходящего места здесь найти не удалось. После этого организаторы арендовали парк поблизости, в городе Уоллкилл.

Однако проводить мероприятие запретила городская администрация. Учитывая то, что дата фестиваля уже была объявлена, новое место пришлось искать в спешке. В конце концов, предоставить в аренду свой земельный участок площадью 240 гектаров предложил фермер из городка Бетел.

Несмотря на протесты местных жителей, организаторам удалось получить необходимые разрешения и начать возведение сцены. При этом они уверяли местные власти, что ожидают не более 50 000 посетителей мероприятия. Но произошло все совсем по-другому.

С коммерческого мероприятия превратился в бесплатное

Продажа билетов на фестиваль "Вудсток", название которого все-таки оставили, согласно первому планируемому месту проведения, набирала темпы. Так, за короткое время уже было продано около 186 тысяч входных билетов.

Кроме того, поздняя смена места проведения спровоцировала финансовые трудности, поэтому организаторы не смогли вовремя построить забор, а главное – нанять охрану. Так "Вудсток" из коммерческого мероприятия превратился в бесплатный фестиваль, который могли посетить все желающие. Его начали рекламировать на радиостанциях под лозунгом "Три дня музыки и мира".

Приглашенные исполнители

Фестиваль запланировали начать 15 августа. Среди 32 музыкальных исполнителей здесь были такие звезды как Джо Кокер, Карлос Сантана, Дженис Джоплин. Группы Blood, Sweat and Tears, Nash and Young, Grateful Dead, The Who и Джими Хендрикс, выступление которого собственно и закрыло "Вудсток" 17 августа.

При этом многие известные группы отказались от участия в мероприятии, большинство из них впоследствии признавались, что сожалеют о таком решении. Среди них, в частности The Beatles, но посетители все-таки смогли насладиться несколькими их хитами, правда, в исполнении других артистов.

Также отклонила приглашение группа The Byrds. Они считали, что "Вудсток" ничем не будет отличаться от других музыкальных фестивалей того лета. Впоследствии басист группы Джон Йорк сказал, что они просто устали от фестивальной сцены.

Многие другие известные рок-музыканты считали, что "Вудсток" – лишь очередной музыкальный фестиваль. В конце концов на такой успех и славу мероприятия не надеялись и сами организаторы события.

Отдыхающие бросали авто, чтобы добраться до фестиваля

О том, какое огромное количество посетителей собирается на фестиваль, стало понятно уже утром 15 августа, когда на трассах от самого Нью-Йорка в направлении фермы образовались километровые пробки. Многие люди бросали авто и добирались до сцены пешком.



Ситуацию осложнил сильный дождь, который размывал дороги. Не лучше были и обстоятельства на фестивальной площадке. Тысячи посетителей превратили землю в болотное месиво.

Из-за пробок вовремя добраться до локации не могли и участники "Вудстока". В некоторых случаях организаторам пришлось даже заказывать вертолеты и доставлять звезд на сцену.

Около полумиллиона посетителей

Все неблагоприятные моменты не помешали сотням тысяч людей насладиться выступлениями любимых исполнителей. В какой-то момент посетителей по приблизительным подсчетам съехалось более 450 тысяч.

Власти городка были шокированы таким количеством желающих попасть на фестиваль и даже предложили владельцу участка обеспечить надзор за мероприятием Национальной гвардией. Однако организаторы убедили не делать этого и дать посетителям спокойствие.

Первые инциденты на фестивале

Несмотря на рекордное количество людей и сильные ливни, фестиваль прошел очень мирно, что полностью оправдало лозунг мероприятия. В течение 3 дней зафиксировали всего 2 смертельных несчастных случая.

Первый – от передозировки инсулином. Второй – из-за наезда на отдыхающего трактором, что произошло за пределами территории проведения фестиваля. Учитывая бесконтрольное употребление наркотических веществ, также зафиксировали много случаев передозировок, но без летальных последствий.

В целом в толпе царило ощущение любви и мира, которые так присущи движению хиппи. Часть посетителей купались обнаженные в ближайшем озере, кое-кто в таком же виде оставался ночевать под открытым небом, ведь с палатками на фестиваль прибыли далеко не все.

"Вудсток" – как завершение эпохи хиппи

В конце концов, "Вудсток" вошел в историю культуры как своеобразное завершающее массовое мероприятие эпохи хиппи. В 1970 году по его событиям вышла одноименная кинолента, которая уже в 1971 году получила премию "Оскар" за лучший документальный фильм.

В 2007 году журнал Rolling Stone включил "Вудсток" в список 50 событий, которые изменили историю рок-н-ролла.

После оригинального "Вудстока" в разных странах мира начали проводить подобные или даже юбилейные фестивали, посвященные "музыке и миру", однако достичь такого масштаба, как это было в США в 1969 году, больше никому не удалось.